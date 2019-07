(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Zinedine Zidane non ci sta, e risponde a chi lo ha accusato di aver mancato di rispetto a Gareth Bale, che è ancora un suo giocatore, dicendo “se parte domani, meglio…” alla vigilia della sfida di Icc contro il Bayern Monaco in cui il gallese è andato in tribuna. Qualche ora dopo aveva replicato l’agente di Bale, Jonathan Barnett: “Zidane dovrebbe vergognarsi, ha mancato di rispetto a un calciatore che ha dato tanto al Real Madrid”. Così ora ‘Zizou’ ha deciso di togliersi il sassolino dalla scarpa e di rispondere: “chiariamo le cose, e tanto per cominciare io non ho mancato di rispetto a nessuno – ha detto il tecnico del Real -. L’altro giorno è stato Bale a non voler neppure cambiarsi: ha detto di aver deciso così perché il club sta trattando la sua cessione. Quindi è lui che ha rifiutato di scendere in campo”. “Comunque è ancora un giocatore del Real Madrid”, ha aggiunto.