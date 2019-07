ROMA, 23 LUG – E’ ancora un mercato che, in Italia, è nel segno della Juventus. La dirigenza bianconera, che come obiettivo primario in entrata ha ora CHIESA (ma Federico debe convincere il patron della Fiorentina, Commisso, a lasciarlo andare), lavora molto in uscita e l’ultima idea è di concederé la lista gratuita a KHEDIRA, che non rientrerebbe nei piani di Sarri.

Per MATUIDI ci sarebbero state le offerte di Paris SG e Manchester United, e ora si cerca di capire quale sia la soluzione migliore, visto che il francese non vuole prolungare il contratto con i bianconeri.

C’è poi sempre il rebus HIGUAIN da risolvere, ma dipende tutto dal giocatore che vorrebbe rimanere alla Juve, e quindi non andare alla Roma. Questo blocca anche la cessione di DZEKO all’Inter: fra i due club sarebbe stato raggiunto un accordo a 15 milioni più bonus ma finché non non arriva un degno sostituto, il bosniaco non verrà ceduto.

L’alternativa giallorossa a Higuain è stata individuata in RAFAEL LEAO, portoghese del Lilla che è un “pallino” del técnico Fonseca: pur di accontentarlo, il ds Petrachi avrebbe offerto 30 milioni ai francesi. I movimenti in entrata in casa Roma riguardano poi il brasiliano LUCAS VERISSIMO per il ruolo di centrale difensivo e il napoletano HYSAJ come esterno basso a destra.

La soluzione SUSO per l’attaccante esterno è stata scarta (lo spagnolo costa troppo), così ora si punta sull’ex rossonero DEULOFEU, ora al Watford.

Molto attiva anche la Lazio: potrebbe saltare la tratativa con il Benfica per i due portoghesi PEDRO NETO e BRUNO JORDAO, che sembrava ormai definita. Ma tramite il potentissimo agente Jorge Mendes si è fatto sotto il Monaco (che sta per cederé FALCAO al Porto) e la dirigenza biancoceleste vaglia la proposta.

Per la difesa al ds Tare piace il ventenne NSOKI del Paris SG, ma prima dovrà essere ceduto almeno uno fra WALLACE e PATRIC. L’eventuale sostituto di MILINKOVIC-SAVIC (piace sempre molto a Juve, Inter e Man United) potrebbe essere SZOBOSZLAI, ungherese del Salisburgo che però chiede 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Lotito che ne offre 15.

Dopo la positiva esperienza di Carpi, ROLANDO è rientrato alla a Sampdoria ma potrebbe tornare in B perché lo vogliono Perugia, Venezia, Livorno e Salernitana. La dirigenza doriana vaglia le offerte. Intanto la Spal insiste con il Sassuolo per avere DI FRANCESCO.