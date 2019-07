José Virtuoso rector de la UCAB, considera viable los encuentros de diálogo entre los representantes del gobierno y la oposición en Barbados, asistidos por Noruega.

No obstante, insistió que el tiempo de la negociación no se debe prolongar para que los venezolanos no pierdan el entusiasmo en la negociación.

La población y la iglesia aspiran a una salida electoral por la vía democrática y pacífica, mediante unas elecciones libres, transparentes y que garanticen los derechos ciudadanos y la constitucionalidad en un tiempo prudencial.

Agregó que los comicios deben contar con una nueva directiva del CNE y la observación internacional.

El padre Virtuoso confía en la negociación a través de la mediación de Noruega y Barbados como garantía neutral ante la crisis política venezolana.

Determinó que el reto de los actores políticos es establecer un acuerdo general que pueda someterse a la consulta y apoyo de la población, a fin de solucionar la crisis.