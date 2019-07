VENEZIA. – C’è chi posteggia la bicicletta in centro storico, chi stende un telo mare sui ‘masegni’ di pietra d’Istria e si mette a prendere il sole e chi non trova di meglio che farsi un pediluvio nelle acque della laguna. Accade in questi giorni d’estate a Venezia: la polizia municipale in tre giorni ha contestato ai turisti otto daspo per violazioni al regolamento sulla sicurezza urbana.

Vicino ai giardini Papadopoli, è stato sanzionato un turista slovacco di Trebisov che, arrivato in zona in sella alla sua bicicletta, l’aveva posteggiava legandola a una inferriata. All’uomo è stata fatta una multa di 100 euro. In Fondamenta del Malcanton a Dorsoduro, è stata invece sanzionata una turista ventiseienne di Londra che stava prendendo il sole in fondamenta sdraiata su un asciugamano da spiaggia. Anche per lei 100 euro di multa.

Alla stessa ora, nello stesso posto, una turista tedesca di 18 anni è stata multata per aver fatto il pediluvio nel rio del Malcanton. E’ andata anche peggio ad un turista ceco di Letohrad che ieri sera, ai piedi del ponte degli Scalzi, si stava scaldando la cena su un fornelletto a gas: due gli articoli violati, il 32 e il 62, per complessivi 650 euro di multa, cui si è aggiunto l’ordine di allontanamento. Cento euro di multa a testa per i tre turisti tedeschi, due quarantacinquenni e un cinquantenne, che ieri sera transitavano per Cannaregio con le biciclette al seguito.

Quattro le violazioni contestate la sera del 21 luglio: in Piazza San Marco sono stati sanzionati dei venditori abusivi bengalesi che stavano offrendo a pagamento cibo per i colombi. Ordine di allontanamento per tutti e 250 euro di multa a testa per vendita abusiva. Per il turista ungherese di 45 anni che stava urinando all’interno dei giardini Papadopoli alle quattro del pomeriggio, invece, è stata applicata una sanzione di 450 euro e l’ordine di allontanamento. Daspo e sanzione per vendita abusiva anche per un venditore senegalese con diverse decine di articoli al seguito che ai Frari impediva ai passanti la libera fruizione del ponte.