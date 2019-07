BARQUISIMETO – Los trabajadores de las estaciones de servicio del estado Lara se encuentran en incertidumbre, luego de la intervención que realizó el Ministerio de Petróleo a tres bombas de gasolina en la capital larense, las cuales pasarán bajo la administración de la gobernación.

Según la prensa regional, estas gasolineras fueron creadas por Pdvsa, quien hace más de 50 años dio concesiones a empresarios privados para que la manejaran.

Por tal motivo, y según la secretaria general del sindicato de bombas de gasolina del estado Lara, Azalia Colmenárez, temen que suceda lo que ocurrió en 2006, cuando el fallecido Hugo Chávez, ordenó la expropiación de 6 estaciones de servicios, que a la fecha de hoy están cerradas, porque quebraron por mala administración.

Colmenárez, advirtió que 428 trabajadores de gasolineras en la región no reciben salario por parte de los dueños de estaciones de servicio, quienes se han declarado en quiebra porque el gobierno no ha fijado un precio de la gasolina, alegando que no pueden pagar un salario.

“Anteriormente el 63% del ingreso mensual de los bomberos era subsidiado por el Gobierno a través del sistema Patria, pero desde inicios de mayo ese beneficio ha sido eliminado”, alertó la vocera.