MILANO. – I grandi derby, eventualmente, solo in finale. E’ quanto decretato dalle urne dei sorteggi per la Coppa Italia 2019-2020: dalla parte sinistra del tabellone Napoli, Lazio, Atalanta e Inter; a destra Milan, Torino, Roma e Juventus. Dal 29 gennaio si entrerà nel vivo con i possibili scontri diretti tra le otto teste di serie ad accendere il calendario della Coppa.

Con i quarti di finale, infatti, potrebbero incrociarsi il Napoli con la Lazio, l’Atalanta con l’Inter per una sfida dal sapore di Champions League, il Milan con il Torino e la Roma con la Juventus. Unico derby possibile quello della Mole, eventualmente in scena in semifinale (andata il 12 febbraio, ritorno il 4 marzo).

Il fischio d’inizio è fissato per il 4 agosto, quando si affronteranno le squadre di Serie D e Lega Pro, tra cui spicca la sfida tra il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e l’Alessandria. Il secondo turno (11 agosto) vedrà in campo anche le formazioni di Serie B: gli occhi saranno puntati sul derby tra Cittadella e Padova.

Poi spazio alle dodici di Serie A dal 18 agosto. Brescia e Sassuolo sono sul cammino del Napoli, il Verona su quello della Lazio che ha alzato il trofeo il 15 maggio scorso e sogna la storica doppietta. La Fiorentina di Commisso proverà a centrare almeno lo scontro agli ottavi con l’Atalanta, mentre l’Inter attende di conoscere la propria avversaria tra Chievo, Crotone, Cagliari e Sampdoria. Sul cammino del Milan ci sono Spal e Lecce e in quello di Torino e Roma rispettivamente Genoa e Parma. La Juventus di Maurizio Sarri, invece, potrebbe dover affrontare una tra Udinese e Bologna.