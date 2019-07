CARACAS. – Oggi, alle 16:00, nello stadio José Encarnación Pachencho Romero della città di Maracaibo lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano ospiterà i peruviani dello Sporting Cristal. Il match è valevole per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana.

Per i lagunari, quella di oggi, sarà la prima gara ufficiale dopo quella persa 4-3 ai calci di rigore, il 16 giugno, con i Mineros de Guayana nelle semifinali della Liguilla del Torneo Apertura.

La formazione allenata da Stifano ha una scia positiva di 12 gare consecutive, tra Primera División e Coppa Sudamericana, senza subire ko. Questa sorta di record mette in mostra l’ottimo lavoro svolto dai centrali Andrés Maldonado e Jerry León e dal portiere Leonardo Morales. Quest’ultimo in 27 gare ha mantenuto in 13 occasioni la propria porta inviolata. Lo Zulia ha tutte le carte in regola per dare il colpaccio oggi pomeriggio.

Dal canto suo, l’Sporting Cristal ha disputato due gare del “Campeonato Descentralizado” portando a casa una vittoria (3-0 con lo Sport Huancayo) ed una sconfitta (2-1 nel “clásico” con l’Alianza Lima).

La formazione peruviana ha svolto gli allenamenti in territorio venezuelano nella Casa d’Italia di Maracaibo.

Per la gara del Pachencho Romero, la Conmebol ha designato l’arbitro paraguaiano Eber Aquino, mentra al Var (questa tecnologia sarà usata per la seconda volta in Venezuela) ci sarà il brasiiano Wilton Sampaio.

Probabili Formazioni

Zulia Fútbol Club: Leo Morales – Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Leonardo De La Hoz – Frank Feltscher, Evelio Hernández, José Martínez, Albert Zambrano – Bryan Moya, Junior Paredes. Allenatore: Francesco Stifano.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez – Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes – Fernando Pachecho, Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Christian Ortiz, Christofer Gonzáles – Cristian Palacios. Allenatore: Claudio Vivas.

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay). Stadio: José Encarnación “Pachencho Romero” di Maracaibo. Fischio d’inizio: 16:00 (ora di Caracas)

(di Fioravante De Simone)