(ANSA) – LA SPEZIA, 24 LUG – Un ex consigliere regionale della Liguria, Lorenzo Casté, condannato per la vicenda ‘spezze pazze’, è stato arrestato nella sua casa di Corniglia per gli effetti della legge spazzacorrotti. E’ il primo caso in Liguria, spiega oggi Il Secolo XIX, in cui viene applicata la norma che non consente di scontare ai domiciliari condanne per peculato. L’ex consigliere, eletto nel 2005 con i Comunisti Italiani e passato al gruppo misto Udeur-Sinistra Indipendente, deve scontare una pena di 4 anni e 7 mesi. Casté è stato prelevato nella sua abitazione a Corniglia, dove fa il produttore di vini, e accompagnato al carcere spezzino di Villa Andreino. Sulla sentenza passata in giudicato c’era stato anche un ricorso in Cassazione che è stato ritenuto inammissibile. Il suo legale, l’avvocato Daniele Granara ha annunciato che verrà chiesta la grazia al presidente Mattarella.