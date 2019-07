(ANSA) – GENOVA, 24 LUG – Una simpatica scoperta ha interrotto per qualche istante l’incessante lavoro di demolizione di Ponte Morandi che procede in contemporanea con gli interventi per la ricostruzione. Due pulcini di colombo sono stati trovati all’ interno del cassone della Pila 8 di Ponte Morandi portato a terra la scorsa notte. Lo rivela la struttura commissariale spiegando che le ispezioni per verificare lo stato di conservazione del manufatto hanno portato alla lieta scoperta. I due piccoli sono stati recuperati e portati alla sede Enpa di Genova, a Campomorone, per le dovute cure.