(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Jorge Lorenzo tornerà in sella alla Honda solo tra un mese, per il Gp di Gran Bretagna classe MotoGp del 25 agosto a Silverstone. Al posto dello spagnolo, infortunatosi a fine a giugno ad Assen, sarà ancora il tedesco Stefan Bradl a fare coppia con Marc Marquez, conducendo la RC213V nelle prime due gare dopo la pausa estiva, il Gp d’Austria (4 agosto) e di Repubblica Ceca (11 agosto). Lorenzo, caduto nel corso delle qualifiche del Gp d’Olanda, aveva subito la frattura di due vertebre e, fa sapere il team, ha deciso ora in accordo con la squadra di continuare a concentrarsi sulla sua guarigione, evitando di partecipare lle due prossime gare anche per non rischiare nuove lesioni. Lorenzo è ancora convalescenza e sue le condizioni sono migliorate ma – spiega il team – il dolore non è passato e i movimenti in sella restano limitati.