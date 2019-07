(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Pur non esprimendo ovviamente nessuna valutazione di merito sul provvedimento per la riduzione del numero dei parlamentari già licenziato in seconda lettura dal Senato, ho sempre sostenuto la necessità di dare dei segnali che vadano in questa direzione”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio in corso a Palazzo Giustiniani. “Il nostro assetto istituzionale, anche in questa legislatura, ha dimostrato di essere in grado di adeguarsi ai tempi e di saper fronteggiare tanto le emergenze quanto le innovazioni”.