(ANSA) – ROMA, 24 LUG – La Lega ha rinunciato a indicare il commissario Ue? “Perché? Chi lo ha detto? Macron permettendo, fino a prova contraria all’Italia spetta un commissario che difenda gli interessi dell’Italia in Europa. Almeno questo non ce lo possono togliere”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai cronisti fuori da Palazzo Chigi. Sarà un leghista? “Sarà una persona valida. Punto. Poi chi sarà lo vedremo. Sicuramente l’Ue non è partita con il piede giusto”, ha continuato. Infine, alla domanda se sarà un tecnico, Salvini ha risposto: “La stagione dei tecnici si è conclusa con i Monti e la Fornero, per quanto mi riguarda”.