(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Questa medaglia si chiama amore”. Ancora “emozionata” dopo aver ascoltato l’Inno di Mameli sul podio dei 200sl ai Mondiali di Gwangju, Federica Pellegrini, si esprime così ai microfoni della Rai stringendo tra le dita l’ennesimo oro della sua carriera. “E’ un grande risultato, ci abbiamo creduto sempre – ha detto ancora la campionessa veneta -. Sono contenta per me, per lo staff e per la mia famiglia”.