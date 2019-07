(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Siamo andati al di là delle più rosee previsioni, con due ori in distanze olimpiche. Sono due medaglie che valgono uguale ma è chiaro che la longevità di Federica Pellegrini lascia senza parole. Da 15 anni è sempre in finale e sempre a medaglia sui 200 sl, una distanza che aveva ‘lasciato'”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un Forum ANSA, commenta l’oro di Federica Pellegrini e Greg Paltrinieri ai Mondiali di nuoto. “Grande merito dei risultati di Federica va al tecnico Matteo Giunta, che ha lavorato molto anche sul suo fisico. Sono molto felice per lei”, ha aggiunto Malagò.