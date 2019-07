(ANSA) – MILANO, 24 LUG – “Abbiamo giocato una partita simile a quella col Tottenham. Primo tempo sotto ritmo, poi meglio nel secondo tempo, con più coraggio siamo riusciti a prendere in mano la gara”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo il successo sull’Inter nella gara per l’International Champions Cup. “Dobbiamo migliorare nella capacità di andare a recuperare più palloni avanti – ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa -. La squadra si deve abituare a difendere chi ha in faccia e non alle spalle, gli si sta chiedendo di cambiare modo di pensare e non è facile vederlo in tempi brevi”. “Oggi poi era tutto difficile tra caldo e terreno di gioco, inoltre ho fatto un errore io facendo fare un allenamento stamani a una temperatura mostruosa. Forse lo abbiamo pagato”, ha concluso Sarri.