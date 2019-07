(ANSA) – BRUXELLES, 24 LUG – Gli aerei all’aeroporto internazionale olandese di Schiphol “non possono essere riforniti di carburante in questo momento”. E’ quanto riferisce lo scalo sul suo sito online precisando che la “Aircraft Fuel Supply, una società che controlla la fornitura di carburante per aeromobili, presenta attualmente un problema tecnico” e “di conseguenza, i voli possono subire ritardi o annullamenti”. Al momento si sta “lavorando per trovare una soluzione”, ma “non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà”. Schiphol si scusa per gli eventuali disagi causati ai viaggiatori e alle compagnie aeree.