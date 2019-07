(ANSA) – BERGAMO, 24 LUG – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini da oggi è cittadino onorario di Bergamo. Lo ha deciso all’unanimità in serata il consiglio comunale del capoluogo orobico, approvando la proposta lanciata il mese scorso dal sindaco Giorgio Gori. “E’ per me un grande onore ed orgoglio. Aver ricevuto questo riconoscimento è un’ulteriore conferma del fortissimo legame che si è creato con la città di Bergamo, tutta la sua gente ed i tifosi dell’Atalanta – le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al sito ufficiale del club -. Penso anche sia qualcosa che va oltre lo sport ed i risultati sportivi. È una benemerenza importantissima ed il mio grazie è rivolto sia al Sindaco Gori per aver pensato e proposto la mia candidatura che al Consiglio Comunale che l’ha approvata: da oggi per me una responsabilità in più”.