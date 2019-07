(ANSA) – GAP (FRANCIA), 24 LUG – Due partecipanti al Tour de France, tra i quali un compagno di squadra di Geraint Thomas, detentore della corsa ciclistica, sono stati espulsi a causa di un contatto in gara. L’UCI e gli organizzatori hanno annunciato la squalifica di Luke Rowe e Tony Martin, membro della squadra Jumbo-Visma, capitanata da Steven Kruijswijk. Un duro colpo sia per Thomas che per Kruijswijk, rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale dietro il leader Julian Alaphilippe, proprio alla vigilia di tre impegnative tappe alpine. Le immagini hanno mostrato Martin e Rowe spingersi a vicenda in prossimità del traguardo della 17/a tappa. Rowe si è difeso dicendo che si trattava solo di un corpo a corpo per mantenere la posizione, aggiungendo di aver poi “stretto la mano” a Martin.