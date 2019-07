CARACAS – Il sistema elettrico nazionale, dopo il presunto “attacco elettromagnetico”, è in fase di recupero. Lo ha assicurato il presidente Nicolás Maduro al commentare il black-out nazionale sofferto dal Paese lo scorso lunedì.

Il capo dello Stato, ancora una volta, ha accusato gli Stati Uniti e affermato che sono i responsabili dell’interruzione del servizio elettrico. Ha detto che il Venezuela negli ultimi quattro mesi avrebbe sofferto le conseguenze di decine di “attacchi” alla rete elettrica.

E mentre il Venezuela ospita il “Foro di Sao Paulo”, il cui costo si stima sarà di oltre 200 milioni di dollari, negli Stati Uniti la Camera dei Deputati ha bocciato la proposta di estendere lo “Statuto di Protezione Temporale” ai cittadini venezuelani che risiedono nel Paese. I Parlamentari hanno respinto l’iter d’urgenza del progetto di Legge con 268 voti a favore e 154 contro. Per l’approvazione erano indispensabili i due terzi dei voti. Il progetto, proposto da Donna E Shalala, del Partito Democratico”, e da Mario Díaz-Balart, del Partito Repubblicano, sará presentato al Senato seguendo l’iter tradizionale. In questo caso per l’approvazione sará sufficiente la maggioranza relativa dei voti.