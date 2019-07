(ANSA) – SEUL, 25 LUG – Uno dei due vettori lanciati dalla Corea del Nord ha viaggiato per 690 chilometri: lo hanno reso noto i capi di Stato maggiore congiunti della Corea del Sud. In precedenza Seul aveva affermato che entrambi i vettori avevano viaggiato per 430 chilometri. Successivamente il tragitto percorso da uno dei due vettori è stato rivisto alla luce di un’analisi congiunta eseguita dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti.