(ANSAmed) – TUNISI, 25 LUG – Nuovo ricovero all’ospedale militare della capitale per il 92enne presidente tunisino Beji Caid Essebsi, già ospedalizzato nella stessa struttura, il 21 e il 27 giugno scorsi. La notizia diffusa da vari media locali ha trovato conferma nelle dichiarazioni alla locale Nessma tv del figlio Hafedh, che ha spiegato che il trasporto del padre in ospedale è dovuto alle conseguenze dell’intossicazione alimentare che sarebbe stata anche il motivo del suo precedente ricovero. Oggi in Tunisia si festeggia il 62mo anniversario della Festa della Repubblica ed era molto atteso un discorso del presidente sul motivo del suo rifiuto di firmare la nuova legge elettorale approvata dal parlamento il 18 giugno scorso, almeno secondo quanto annunciato recentemente dal consigliere politico del presidente, Noureddine Ben Ticha. Nessuna conferma ufficiale del nuovo ricovero è ancora arrivata dalla presidenza tunisina.