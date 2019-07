(ANSA) – FUSCALDO (COSENZA), 25 LUG – Un uomo, Giuseppe Ramundo, di 42 anni, promotore finanziario, è morto, ed il fratello è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta stamani a Fuscaldo, in una zona di campagna chiamata Cariglio. Il fatto sarebbe accaduto al culmine di una lite. Al momento la dinamica non è chiara. Sul luogo sarebbe stata trovata una sola pistola, ma gli investigatori non escludono che possa essere stata usata anche un’altra arma. Il ferito è stato portato nell’ospedale di Paola. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo di Cosenza e della Compagnia di Paola e coordinate dalla Procura di Paola. (ANSA).