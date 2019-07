(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Il Settebello ha conquistato la finale ai Mondiali di pallanuoto in Corea del Sud, battendo in semifinale l’Ungheria con il punteggio di 12-10. Ad attendere gli azzurri, che si prendono anche il pass olimpico per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ci sarà la Spagna.