(ANSA) – LONDRA, 25 LUG – Il Regno Unito non designerà “in nessuna circostanza” un nuovo commissario europeo britannico per l’esecutivo entrante Ue guidato da Ursula von der Leyen. Lo ha detto il neo premier Boris Johnson ai Comuni, ribadendo che non avrebbe senso, poiché il nuovo governo è impegnato a portare a termine la Brexit e il divorzio del Regno da Bruxelles il 31 ottobre senza alcun ulteriore rinvio.