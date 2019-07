(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Diminuiscono le vittime di incidenti stradali in Italia. Secondo dati Istat nel 2018 sono stati 172.344 gli incidenti stradali con lesioni a persone, in calo dell’1,5% rispetto al 2017, con 3.325 vittime (morti entro 30 giorni dall’incidente) e 242.621 feriti (-1,7%). Il numero dei morti torna dunque a diminuire rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -1,6%) dopo l’aumento registrato lo scorso anno. A fronte di una diminuzione dei morti negli incidenti stradali, aumentano le vittime tra i giovani e le categorie deboli che costituiscono il 50% del totale dei decessi. “Registriamo un aumento delle vittime delle categorie vulnerabili, in particolare tra i pedoni – dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia”. Secondo i dati nel 2018 le vittime tra i 15-19 anni sono aumentate del 25,4%, tra gli anziani del 22%, tra i ciclomotoristi del 17,4% e tra i pedoni del 1,5%.