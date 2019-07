(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Ha azionato il suo drone e lo ha fatto alzare in piazza del Colosseo per ottenere foto e video dell’Anfiteatro Flavio da portarsi a casa come ricordo. Ma non ha considerato che nel centro di Roma è in vigore il divieto di sorvolo. Il turista vietnamita di 30 anni è stato denunciato dalla polizia locale che ha anche sequestrato il drone. L’episodio è avvenuto stamani, verso le 11.30, mentre il Gruppo Centro della polizia locale stava facendo i consueti controlli quotidiani nell’area dei Fori Imperiali.