(ANSA) – ROMA, 25 LUG – “Il Cile è un partner molto importante per l’Italia in America Latina. Il paese politicamente più stabile ed economicamente più dinamico”, ha sottolineato all’ANSA l’ambasciator d’Italia in Cile, Mauro Battocchi, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. E’ “un centro di innovazione tecnologica, dove l’Italia è presente con grandi imprese, protagoniste dell’economia local” ha proseguito Battocchi, rimarcando che l’ ambasciata italiana è al fianco della nostra comunità e delle nostre imprese su grandi progetti” di cui menziona tre grandi aree: dell’energia rinnovabile, dell’economia circolare e dell’agricoltura. “Una grande potenza agricola esportatrice – ha continuato l’ambasciatore italiano – paese su cui dobbiamo puntare per l’innovazione tecnologica e dove abbiamo già progetti per il settore agro-tech”.