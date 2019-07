(ANSA) – ROMA, 25 LUG – “L’Arabia saudita vive un cambiamento epocale, è arrivata al vertice una nuova generazione di trentenni molto dinamici che vogliono cambiare e modernizzare il paese e c’è un fermento senza precedenti. Da rendita petrolifera si sta trasformando in un’economia più libera e ci sono per l’Italia opportunità molto grandi che tantissime imprese stanno già cogliendo. Per noi il Paese vale 5 miliardi di esportazioni e ogni anno 7 miliardi di contratti”. Lo ha detto all’ANSA l’ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Luca Ferrari, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. “Bisogna anche ricordare – ha aggiunto – che il Paese è un mercato di sbocco in cui possiamo esercitare quel ‘soft power’ italiano rappresentato ad esempio dalla cultura”. (ANSA).