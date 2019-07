(ANSA) – MILANO, 25 LUG – L’ex giocatore Nba Shelvin Mack è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ax Milano, mentre Mike James invece è ai saluti, con destinazione probabile Cska Mosca o Maccabi Tel Aviv. “Sono felice di questa incredibile opportunità datami dall’Olimpia Milano – le prime parole del 29enne play americano al sito dell’Olimpia -. Competere ad un livello così alto, nel nuovo capitolo della mia carriera, è molto motivante”. Mack è il secondo acquisto odierno dell’ Olimpia, dopo Michael Roll, in attesa dell’annuncio di Sergio Rodriguez, il grande colpo dell’estate del nuovo corso di Ettore Messina. “Siamo felici che Shelvin dopo otto anni di Nba abbia scelto Milano per iniziare la sua carriera europea – commenta il gm, Christos Stavropoulos -. L’abbiamo voluto per le sue qualità di leader, difensore e giocatore vincente che aiuteranno la squadra a trovare una sua identità e a crescere come gruppo.