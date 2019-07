(ANSA) – NAPOLI, 25 LUG – “Questo Napoli può arrivare in alto, non so se oltre i sogni. Io parlerei di grande motivazione. L’obiettivo di vincere è presente in tutte le componenti della società, ma è chiaro che non deve diventare una ossessione”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, parlando nel ritiro di Dimaro che terminerà domani. Poi il Napoli farà un tour in giro per il mondo con diverse amichevoli di alto livello a cominciare dalla sfida ai campioni d’Europa del Liverpool. Ancelotti parte dal 3-3 di ieri con la Cremonese: “Io so cosa possiamo fare con la base dell’anno scorso, allora proviamo cose diverse. Bisogna scegliere: o si fanno figuracce e si mette benzina o si fa bene, ma ad Ottobre siamo con la lingua da fuori. Abbiamo lavorato il giusto, non troppo. Ad oggi la squadra è molto stanca e c’è il rischio di fare figuracce, soprattutto se si provano cose nuove utili per il futuro”.