CARACAS – Il venezuelano Orluis Aular si é aggiudicato la 56esima edizione della Vuelta al Venezuela. Il ciclista della nazionale venezuelana ha completato l’intero percorso della Vuelta con un tempo di 24 ore, 29 minuti e 6 secondi.

Aular ha costruito questo trionfo grazie alle cinque vittorie di tappa consecutive: dalla seconda alla sesta ha sempre tagliato il traguardo per primo. Il ciclista nato 22 anni fa nello stato Yaracuy ha stabilito un primato, prima di lui nessuno era riuscito in quest’impresa.

L’ultima tappa della corsa ciclistica nazionale é stata vinta da Clever Martinez, compagno di squadra di Aular. Con un tempo di 2 ore, 18 minuti e 12 secondi ha tagliato per primo il traguardo la tappa che ha avuto come scenario la Plaza Bolívar de La Guaira. La carovana era partita da Camurí Chico ed ha attraversato diversi punti dello stato Vargas.

Alla Vuelta al Venezuela hanno partecipato 120 ciclisti in rappresentanza di 10 club creoli e 6 stranieri. Questa prova ha assegnato punti preziosi per il ranking in chiave Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Aular e Martinez, voltata la pagina della Vuelta, pensano già alla nazionale, entrambi saranno impegnati nei Giochi Panamericani che prenderanno il via domani a Lima, in Peru.

La classifica finale della Vuelta al Venezuela

Orluis Aular con 24h, 29m, 06s, Carlos Galvis (Deportivo Táchira) a 2m, 40s; Jhonathan Salinas (Deportivo Táchira) a 3m, 17s; Yurgen Ramírez (VPF) a 3m, 29s; José Rujano (VPF) a 3m, 34s; Steven Haro (Movistar Team Ecuador) a 4m, 02s; Anderson Paredes (Movistar Team Ecuador) a 4m, 16s; Sergio Martínez (Ropa Deportiva) a 4m, 20s; Santiago Montenegro (MT Ecuador) a 4m, 22s Pedro Gutiérrez (Gobierno de Miranda) a 4m, 29s.

(di Fioravante De Simone)