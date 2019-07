CARACAS- El Gobierno de Marruecos recibió este jueves 25 de julio oficialmente a José Ignacio Guédez, “enviado especial” de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, en su primera misión oficial en Rabat, y aceptó su instalación en ese país.

Guédez fue invitado al Ministerio de Exteriores de Marruecos para presentarse oficialmente en una reunión “ad hoc” con los diplomáticos acreditados en Rabat de los países del Grupo de Lima, a los que se sumaron los de España, Francia y Estados Unidos.

El representante fue nombrado por Guaidó hace tres meses, y el pasado mes de junio Rabat lo acreditó como “enviado especial”, pero solamente este 25 de julio realizó su primera actividad oficial.

No obstante, Marruecos no le ha dado todavía calidad de embajador, y no lo hará “hasta que Guaidó tome efectivamente el poder en Caracas”, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas marroquíes.

En la actualidad hay en Rabat una embajada de Venezuela con un encargado de negocios a la cabeza llamado Omar Nasser Solórzano; este, podrá permanecer en Marruecos mientras no se produzca esa toma efectiva del poder por parte de Guaidó, “para nosotros, ese señor no es representante de Venezuela, sino representante del régimen de Nicolás Maduro”, dijo a Efe el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita.

Guédez indicó que tiene proyectado viajar por otros países africanos para presentarse y explicar la causa de Juan Guaidó, ya que hasta el momento el presidente de la Asamblea Nacional opositora de Venezuela no ha cultivado en este continente otro respaldo que el de Marruecos.

“No será tarea fácil, porque en el continente africano Venezuela, principalmente desde los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ha tejido sólidas alianzas basadas en el petróleo o en la política a través del Movimiento de los No Alineados”, dijo.

Uno de los factores que ha permitido a Guaidó el reconocimiento de Rabat es su alineamiento con la tesis marroquí en la cuestión del Sáhara Occidental: apoyo a la propuesta de autonomía para el territorio, que es un pilar de la política exterior marroquí.

Opuesto a esto, el Gobierno de Chávez y el de Maduro han sido dos firmes baluartes del independentismo saharaui y del Frente Polisario en América Latina.