(ANSA) – BERGAMO, 25 LUG – “Il senso di appartenenza che c’è intorno all’Atalanta non c’è da nessun’altra parte. Ancora non ci credo che siamo in Champions, roba da fuori di testa (‘fo’ de cò’ in dialetto, ndr)”. Il presidente, Antonio Percassi, prende la parola per ultimo sul palco dopo che la nuova Atalanta è sfilata davanti al suo pubblico, al Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione del tradizionale saluto estivo della squadra ai tifosi, assiepati (quasi ottomila) nella Curva Sud Morosini più negli attigui settori ospiti e laterale Ubi scoperta (e uno spicchio di quella coperta; la Nord è in fase di ricostruzione). “Abbiamo conquistato risultati inimmaginabili grazie a un grande allenatore, ai giocatori, allo staff, alla dirigenze e soprattutto a voi – ha proseguito Percassi mentre in sottofondo si spegneva l’eco dell’inno della Champions -. Tutte le volte che sento la musica della Champions mi viene da piangere. Siete straordinari, siete voi il vero popolo atalantino”.