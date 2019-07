CARACAS – Con un comunicato stampa il Leganés ha annunciato di aver raggiunto un’accordo per il trasferimento del calciatore venezuelano Roberto Rosales (30 anni) procedente dal Málaga. Il difensore della Vinotinto ha firmato un contratto che lo legherà ai “pepineros” per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

Rosales, cresciuto nelle giovanili del Caracas, ha scalato tutte le categorie fino ad arrivare alla prima squadra. Dopo l’esperienza con i rojos del Ávila, nel 2007, ha fatto il salto in Europa per andare a giocare nel campionato belga con il Gent. Con i bufali ha vinto la Coppa del Belgio nella stagione 2009-2010.

Nel 2010 é stato acquistato dagli olandesi del Twente, formazione con la quale ha giocato anche la fase a gironi della Champions League ed ha sfidato l’Inter (pareggio 2-2 in Olanda e vittoria 1-0 per i neroazzurri a Milano). Con i reeds ha messo in bacheca una Coppa dei Paesi Bassi e la Johan Cruijff Schaal (la Supercoppa dei Paesi Bassi).

Nella stagione 2014-15 ha lasciato l’Olanda per andare a giocare con il Málaga. Con i “boquerones” gioca quattro stagioni diventando uno dei perni della squadra. Poi, nella stagione 2017-2018, nonostante la pessima stagione e la retrocessione in Segunda División della sua squadra, Rosales é il migliore dei “boquerones”. Nella sessione di calciomercato viene mandato in prestito all’Espanyol disputando 26 gare e segnando tre reti. A fine stagione rientra al Málaga, ma la società andalusa lo mette sul mercato e viene acquistato dalla sua nuova squadra il Leganes dove avrà come compagno di squadra il connazionale Joshua Mejías.

Con la Vinotinto Roberto Rosales ha esordito il 28 marzo 2007 nell’amichevole vinta 5-0 contro la Nuova Zelanda a Maracaibo. Da allora ha collezionato 80 caps ed ha partecipato a quattro edizioni della Coppa America: Argentina 2011 (dove ha chiuso al quarto posto), Cile 2016, Stati Uniti 2016 e Brasile 2017.

(di Fioravante De Simone)