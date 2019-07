ROMA – “Gli italiani soffrono come tutti i venezuelani. La situazione in Venezuela è ancora molto grave”. Lo ha affermato all’agenzia stampa italiana Ansa, il nostro Ambasciatore in Venezuela, Placido Vigo.

– Ci dispiace – ha continuato l’Ambasciatore Vigo avvicinato dal collega dell’Ansa in un momento di pausa durante la “XIII Conferenza degli Ambasciatore e delle Ambasciatrici” – perché sono figli di immigrati che sono diventati imprenditori e persone di successo che sono costretti a chiudere le loro attività e cercano di tornare Italia, anche a causa dei saccheggi che avvengono durante i black-out.

Poche parole, appena qualche battuta che tratteggia chiaramente quanto grave sia il deterioramento della qualità di vita della nostra Collettività.

Intanto, gli eurodeputati della Lega hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea. L’obiettivo, verificare se esistano iniziative al vaglio dell’Esecutivo comunitario per intervenire a favore di almeno otto cittadini europei detenuti nelle carceri venezuelane per motivi politici.

Paolo Borchia, coordinatore di Lega nel Mondo e membro della Delegazione dell’Europarlamento all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, ha così spiegato l’iniziativa:

– L’interrogazione nasce da un incontro svoltosi a Bruxelles tra gli eurodeputati della Lega ed una delegazione venezuelana, che ha portato la denuncia sulle condizioni di otto europei che non esito a definire prigionieri politici. Inoltre, stiamo valutando se esistano i presupposti per organizzare una missione finalizzata alla verifica delle loro condizioni.