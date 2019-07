La pedana sarà ancora al centro della scena e del racconto per ospitare i protagonisti di un programma che ha per oggetto la vita. Come nella precedente edizione proprio dallo speaker corner potranno partire storie capaci di dividere il pubblico e portare a duri confronti su argomenti di estrema attualità.

Format vincente quello di “Italia Sì” guidato da Marco Liorni. L’apprezzato giornalista ha meritato la conferma e partirà con la nuova edizione sempre al sabato pomeriggio su Rai1 dal prossimo 14 settembre. “E’ una bella soddisfazione – ha spiegato Liorni al nostro giornale – e devo ringraziare chi ha seguito il programma altrimenti non avremmo bissato. Le novità della prossima edizione? La pedana rimane al centro del programma ma vogliamo anche pensare a quelle persone che avrebbero da dire e magari non se la sentono di farlo davanti a tutti”.

Prestigioso il curriculum di Liorni, personaggio molto incline al rinnovamento, ma qual è il sogno professionale? “Mi diverto a fare il quiz, mi diverto con tanti linguaggi diversi quindi sto già nel sogno”. E intanto in queste settimane Marco Liorni conduce con ottimi risultati “Reazione a catena” su Rai1 e Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero.

Video Intervista di Emilio Buttaro