(ANSA) – ROMA, 26 LUG – In finale col primo tempo e qualificata alle Olimpiadi la staffetta 4×200 stile libero maschile bronzo europeo che nuota la migliore prestazione italiana in tessuto in 7’04″97 con Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e Stefano Di Cola (1’46″10) avanti a Russia e Stati Uniti (7’05″28 e 7’06″86). In finale ci saranno molti cambi in tutte le squadre ed entrerà Gabriele Detti, bronzo nei 400 e quinto negli 800 con un personale nei 200 di 1’46″38. Bene Margherita Panziera. Era stata un po’ allarmista dopo le semifinali dei 100 dorso, concluse a 12 centesimi dalla qualificazione in 59″83, e pure dopo la frazione nella staffetta mixed in batteria da 1’00″19. Invece la campionessa europea dei 200, di cui detiene la migliore prestazione stagionale in 2’05″72, c’è, eccome se c’è. Nuota una eliminatoria bilanciata, con un passaggio regolare da 1’02″78 e qualche sbandata di troppo che la porta vicino alla corsia. Qualificazione raggiunta per l’azzurra.