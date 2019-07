(ANSA) – ROMA, 26 LUG – “Dopo una bella vittoria si tende a rilassarsi, ma ho cercato di mantenere la concentrazione anche grazie ai consigli del mio allenatore”.Simona Quadarella ha conquistato la finale degli 800 stile libero con il quarto tempo negli 800 stile libero e non ha intenzione di fermarsi. ”Buono l’ 8’20″86 in batteria nuotato abbastanza sciolto. All’inizio ho cercato di mantenere il ritmo. Alla fine la cinese Wang ha provato a prendermi. Non ho capito perché visto che si trattava solo di una batteria di qualifica. Ma non ho voluto cedere e quindi ho dovuto forzare un po’, anche se non più di tanto. Già so che Minotti mi chiederà perché non l’ho fatta passare, ma la mano davanti non volevo farmela mettere, così ho provato a fare bene l’arrivo. Penso che Ledecky abbia superato i suoi problemi e sia la favorita. Non mi preoccupano la sua presenza e i tempi dell’altra batteria perché sono il frutto di un finale più veloce e tirato del nostro. Sul passo gara ho ampi margini di miglioramento. Sarà una bella finale”.