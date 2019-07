(ANSA) – BRUXELLES, 26 LUG – Ancora un record per il caldo in Belgio: oggi la temperatura a Bekijnendijk, nella regione del Brabant fiammingo (Nord del Paese), ha toccato i 41,8 gradi centigradi, nuovo massimo storico per il Paese dal 1833. Lo ha twittato il metereologo David Dehenauw. Caldo record anche in Lussemburgo, dove il termometro è salito fino a 40,8 gradi. L’ondata di calore dovrebbe comunque esaurirsi nel corso della giornata e le temperature tornare progressivamente verso livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali.