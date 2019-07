(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Rispetto all’Unione europea “spesso mi chiedono se in questa fase l’Italia sia isolata. Non si tratta di questo. Si tratta del fatto che in questo momento l’Ue è molto disunita, perché attraversa una fase molto complessa di crescita. Noi dobbiamo lavorare per una Ue che sia capace di condividere e non imporre e l’Italia si deve porre in questo senso con il desiderio di essere influente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alla XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina.