(ANSA) – MILANO, 26 LUG – “Resto all’Inter? Non lo so, sto andando a parlare”. Lo ha detto il difensore nerazzurro Joao Miranda prima di entrare nella sede del club a Milano. Per il centrale brasiliano nelle ultime ore c’è stato l’interessamento dei cinesi del Jiangsu, l’altra squadra di proprietà di Suning, che punta a concludere la trattativa entro mercoledì, giorno in cui chiuderà il mercato in Cina.