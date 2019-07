(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Nelle prime ore di stamane è stato catturato, nei pressi di una gelateria a San Polo (Treviso), dagli investigatori del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria e dagli uomini del Reparto di Polizia penitenziaria di Treviso, il detenuto che nella notte tra il 24 e il 25 luglio è evaso dal reparto di malattie infettive dell’ospedale Cà Foncello, dove era ricoverato per accertamenti sanitari. Appena diramato l’allarme, informa il ministero della Giustizia, la Polizia penitenziaria, i Carabinieri e la Polizia di Stato hanno organizzato posti di blocco in tutta la città, oltre che vaste battute in varie zone limitrofe. Il Nic della Polizia penitenziaria ha “tempestivamente pianificato gli interventi e coordinato le operazioni oltre che il blitz di stamane, a cui hanno partecipato il reparto di Treviso e il nucleo regionale di Padova. Circa 20 gli uomini della Polizia penitenziaria impegnati nelle attività di ricerca, coordinati dal nucleo investigativo centrale”.