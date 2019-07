(ANSA) – LONDRA, 26 LUG – Calano le temperature – e torna la pioggia – nel Regno Unito dopo il gran caldo di ieri e il quasi record dei 37-38 gradi raggiunti fra Londra, Cambridge e altre località dell’Inghilterra. Ma non s’interrompono i disagi nei trasporti, soprattutto quelli ferroviari. Ritardi e cancellazioni continuano a essere segnalati per alcuni treni delle compagnie Great Northern, Thameslink ed East Midland Trains, in seguito ai guasti alle linee elettriche causati ieri dal sovraccarico, che i gestori non sono riusciti finora a riparare se non in parte. Avvisi ai passeggeri a “controllare” ed eventualmente “ripianificare” i loro viaggi sono stati diffusi a ripetizione in queste ore. L’arrivo di forti temporali minaccia intanto di ripercuotersi pure sul traffico aereo. British Airways ha annunciato ritardi, cancellazioni e cambiamenti di destinazione possibili per vari voli in arrivo o in partenza da Londra.