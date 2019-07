(ANSA) – PARMA, 26 LUG – Una chiesa ostaggio di una banda di ragazzini che ha obbligato il parroco a sospendere la funzione delle 18,30 ma che è arrivata anche a gettare delle biciclette sull’altare o a obbligare il sacerdote a sospendere un battesimo. E’ quanto sta succedendo da qualche giorno in piazzale Pablo a Parma, una delle prime periferie storiche della città emiliana. Un gruppo di ragazzini fra gli 8 ed i 15 anni sta cingendo d’assedio la chiesa di Santa Maria della Pace e il suo parroco che ha lanciato l’allarme avvertendo sia il Vescovo che le forze dell’ordine. Come racconta oggi la Gazzetta di Parma, il gruppetto di baby teppisti, oltre a bestemmie e insulti a chi frequenta la chiesa, è arrivato addirittura a rubare una bicicletta e a sfrecciare in mezzo alla navata per poi lanciarla contro l’altare oppure camminare sul tetto della cappella durante un battesimo obbligando il sacerdote ad interrompere la funzione. La messa serale è stata interrotta per qualche giorno proprio per gli schiamazzi dei ragazzi che hanno più volte interrotto anche la recita del rosario. Inutili per ora gli interventi della Polizia che puntualmente, una volta sul posto, vede fuggire i ragazzini fra strade e spazi verdi.(ANSA).