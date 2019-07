(ANSA) – CAGLIARI, 26 LUG – Il caldo torrido continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa orientale dell’Isola da Costa Rei, all’Ogliastra e sino al Nuorese e alla Gallura. L’avviso riguarda anche l’Oristanese e il Sassarese.