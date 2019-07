ROMA. – Un anno fa, sull’asfalto di casa, Sebastian Vettel compromise la stagione ed una bella fetta del titolo uscendo di pista mentre era in testa. Dodici mesi dopo la situazione è molto diversa. Le Mercedes stanno dominando sia il mondiale piloti che quello costruttori. Lewis Hamilton viaggia con un vantaggio di 100 punti sul ferrarista, mentre la Rossa è ancora a caccia della prima vittoria del 2019.

L’occasione giusta potrebbe fornirla Hockenheim, anche se è un circuito tabù per Vettel, che non vi ha mai vinto. Sarebbe il modo migliore per riscattare il tamponamento di Silverstone ai danni di Max Verstappen. “Voglio vincere, certo, ma bisogna essere realisti e non credo di essere favorito – ha riconosciuto durante la conferenza stampa – Ma abbiamo un’opportunità e fare bene è l’obiettivo. E’ un GP speciale, casa mia è vicina e sarebbe bello festeggiare qui”.

Vettel si è mostrato ottimista, pur senza nascondersi che la SF90 è ancora lontana dalla forma migliore: “Ci sono state occasioni in cui la macchina è andata molto bene, altre in cui è stato più difficile. Ma è normale, perché durante la stagione cambiano piste e condizioni. Nelle ultime gare siamo riusciti ad avere un quadro più chiaro riguardo ai problemi incontrati all’inizio. Così siamo riusciti a fare progressi. Non siamo ancora dove vorremmo quanto alle prestazioni, ma abbiamo intrapreso la strada giusta. Stiamo provando diverse cose per migliorare. Alcune hanno funzionato, su altre siamo tornati indietro, ma nulla a cui non ci si possa adattare”.

La Mercedes “ha un vantaggio su tutti”, anche se “sembra faticare in piste dove il degrado delle gomme è un pochino più alto, ad esempio in Austria. Dal punto di vista delle velocità pura loro sono il punto di riferimento”.

“Fra noi e Red Bull – ha detto ancora – la battaglia è stata a volte più ravvicinata, ma l’obiettivo è lottare per le vittorie e per farlo devi essere allo stesso livello o meglio della Mercedes”.

Se è ormai evidente che non sarà il 2019 l’anno del ritorno ai vertici della Ferrari, Vettel resta convinto di essere il pilota giusto al posto giusto: “Per me poter correre per la Ferrari non è un fardello, ma un onore. Il nostro obiettivo è tornare a vincere. Se dovessimo riuscirci avremo possibilità di lottare per i titoli, ma dovremo farlo in modo costante. Sino ad ora l’annata non è andata come volevamo. Sappiamo che ci manca l’ultimo passo, quello più importante”.