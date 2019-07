AOSTA. – Un salto nel vuoto di 1.400 metri, legati a una corda. Per due alpinisti stranieri, una guida alpina cilena e il suo cliente, non c’è stato nulla da fare. Sono precipitati in fondo al versante Est del Cervino, sul lato svizzero. E’ come se la montagna se li fosse scrollati di dosso: il roccione su cui era ancorati si è staccato improvvisamente, complici le altissime temperature che stanno sgretolando la piramide di granito.

Mercoledì mattina un’altra cordata assiste alla tragedia dalla via normale e dà immediatamente l’allarme: “Degli alpinisti sono caduti, si è staccata una grande roccia”.

Sono le 9 quando la telefonata giunge alla stazione di soccorso di Zermatt (Svizzera). Le segnalazioni sono confuse, qualcuno giura che sulla parete crollata c’erano sei scalatori in tutto. L’elicottero di Air Zermatt carica a bordo i soccorritori e decolla per tentare un avvicinamento. Ma è troppo pericoloso: la roccia andata in frantumi a 4.300 metri di quota, nel settore chiamato ‘Keuzsatz’, è solo la prima. I crolli si fanno più intensi e proseguono per tutta la giornata, rischiando di bersagliare i velivoli che si avvicinano.

E’ sera quando finalmente i due corpi possono essere recuperati: a causa dei traumi riportati nella caduta, i loro i volti sono quasi irriconoscibili. Per chiarire la dinamica la procura apre un fascicolo. Si lavora intanto anche per capire se ci possano essere altri morti.

“Le vittime sono due, non ci sono altre persone coinvolte”, dice all’ANSA Stève Léger, portavoce della polizia cantonale del Vallese. “I casi di questo tipo, con crolli importanti, possono essere legati alle alte temperature registrate per più giorni consecutivi. Il caldo probabilmente sta intaccando il permafrost”, il terreno perennemente ghiacciato che fa da collante, sottolinea Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano.

Oggi lo zero termico viene segnalato solo ai 4.800 metri, la quota della vetta del Monte Bianco. Per questo, spiegano oggi dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta, “in questi giorni di grande caldo è importante prediligere degli itinerari di roccia o su ghiacciaio dove non ci siano pericoli oggettivi di crolli”.

E, soprattutto, bisogna partire presto e rientrare prima delle ore centrali. L’abbassamento delle temperature atteso da domani non deve ingannare perché le condizioni restano delicate. Tuttavia al momento, conferma la guida alpina Lucio Trucco, “non si hanno notizie di grandi crolli sul versante italiano del Cervino”. Una ‘montagna perfetta’, ma non insensibile ai cambiamenti climatici.

(di Thierry Pronesti/ANSA)