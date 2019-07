(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – E’ convocata ininterrottamente da ieri alle 9, e andrà avanti almeno fino a domani, la seduta del consiglio regionale per approvare la legge contro l’omofobia. Il centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, ha infatti presentato oltre 1.700 emendamenti che devono essere discussi uno per uno: questo ha provocato una seduta fiume andata avanti per tutta la notte, visto che alle 17 non si era arrivati nemmeno alla metà degli emendamenti, che sono stati tutti respinti. Il centrosinistra ha organizzato dei turni di riposo per non far mancare il numero legale. In mattinata le associazioni Lgbt hanno portato in aula la colazione per i consiglieri. La seduta è stata sospesa nel primo pomeriggio per un paio d’ore: i capigruppo hanno cercato un accordo che però non si è trovato: si va quindi avanti a oltranza, verso un’altra seduta notturna. (ANSA).