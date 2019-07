CARACAS – Per gli amanti del “fútbol” l’attesa é finita. Oggi, alle 16:00, con la sfida Zulia-Zamora si alzerà il sipario del Torneo Clausura 2019.

Il match tra lagunari e llaneros é stato anticipato per consentire alla squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano di affrontare al meglio la trasferta contro lo Sporting Cristal, valevole per gli ottavi di Coppa Sudamericana. All’andata lo Zulia ha vinto 1-0 grazie ad un gol di Frank Feltscher.

Sfortunatamente, questo Torneo Clausura avrà una protagonista in meno rispetto al Torneo Apertura. Il Deportivo Anzoátegui ha declinato la sua presenza per motivi economici, e così in questa fetta di stagione si giocehrà con 19 e non con 20 squadre.

La formazione vincente di questo Torneo Clausura avrà la certezza di partecipare alla fase a gironi della prossima Coppa Libertadores e giocherà la sfida scudetto contro l’Estudiantes de Mérida (vincitore del Torneo Apertura).

Il primo turno di campionato é stato spalmato nel seguente modo: una gara oggi, due domani e sei domenica.

Si partirà dal Pachencho Romero di Maracaibo con Zulia-Zamora. Domani sarà il turno di Monagas-Deportivo La Guaira a Maturín alle 16:00 e di Estudiantes de Caracas-Metropolitanos in programma alle 17:00 nell’Hermanos Ghersi di Maracay.

Domenica, alle 16:00, nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz ci sarà il derby tra Mineros de Guayana e Lala Fútbol Club. Nella Bombonerita, l’Academia Puerto Cabello ospiterá l’Aragua fischio d’inizio alle 16:00.

I campioni del Torneo Apertura, l’Estudiantes de Mérida sfiderà, domenica alle 16:00, nello stadio Metropolitano i Llaneros de Guanare.

A Valera, andrà in scena il “clásico andino” tra Trujillanos e Deportivo Táchira. Entrambe le formazioni sono chiamate al riscatto dopo non essersi qualificate per i play off del Torneo Apertura. Nella città dei sette colli l’incontro é in programma alle 16:00.

Alle falde dell’Ávila, domenica alle 17:00, il Caracas ospiterà il Deportivo Lara. La prima giornata di campionato si completerà con Atlético Venezuela-Carabobo (domenica alle 16:00 a Maracay).

(di Fioravante De Simone)