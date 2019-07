(ANSA) – NEW DELHI, 26 LUG – La Corte Suprema indiana ha emesso ieri un’ordinanza che impone al governo federale di istituire, entro due mesi, in ciascun distretto del paese, uno speciale tribunale minorile, che dovrà esaminare le denunce di abusi sessuali sui bambini dando loro la priorità: lo scrive l’agenzia di stampa Ians. Un consiglio di tre magistrati, tra cui lo stesso Ranjan Gogoi, presidente della Corte Suprema, ha ricordato che nel 2012 era stata prevista l’istituzione, in tempi stretti, di almeno un migliaio di tribunali appositi, ma dal 2012 la decisione non era mai stata tradotta in pratica. Il numero di casi che hanno visto bambini vittime di abusi è impressionante: secondo un’indagine nazionale commissionata dalla stessa Corte Suprema, dal 2012 in tutta l’India ne sono stati registrati oltre 150 mila: lo stato col maggior record è l’Uttar Pradesh, con oltre 44 mila casi, seguito dal Maharastra, che ne ha 19 mila.